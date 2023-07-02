«Урал» — «Тюмень»: стартовые составы на контрольный матч

Сегодня, 2 июля, в контрольном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и «Тюмень». Команды будут играть на стадионе «Уралмаш» в Екатеринбурге. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в формате из четырёх таймов по 30 минут.
Стартовые составы команд:
«Урал»: Помазун, Мамин, Мишкич, Кулаков, Кики, Филипенко, Сунгатулин, Ишков, Дмитриев, Юшин, Каштанов.
«Тюмень»: Любаков, Петров, Байтуков, Печёнкин, Маркелов, игрок на просмотре, Болотов, Шитов, Балахонцев, Коротаев, Татаринов.
«Урал» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко набрала 36 очков после 30 матчей. «Тюмень» стала победителем своей группы во Второй лиге и в новом сезоне сыграет в Мелбет Первой лиге.
- 2 июля 2023
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