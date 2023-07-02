Марцелу Личке вручили розовый свитер с эмблемой «Динамо»
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Главному тренеру московского «Динамо» Марцелу Личке вручили розовый свитер с эмблемой клуба. Об этом сообщила пресс-служба бело-голубых.
«Легендарный розовый свитер эксклюзивно для Марцела. На удачу», — написано в заявлении «Динамо».
«Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 45 очков после 30 матчей. Марцел Личка в предыдущем сезоне возглавлял «Оренбург». Под его руководством команда стала седьмой в чемпионате России, заработав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит» (70 очков).
В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» встретится с «Краснодаром». Точные дата и время начала матча станут известны позднее.
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