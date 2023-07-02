Совладелец «Интер Майами»: начали думать о приглашении Месси в 2019 году

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас рассказал, как появилась идея пригласить в команду аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«В 2019 году мы начали думать о том, как мы можем привезти его в Майами, развивающийся город мирового уровня. Мы хотим, чтобы люди, когда думают о футболе в Америке, думали о Майами. Все хотят переехать сюда.

В этом есть очень важный семейный момент. Месси будет в том же полушарии, и у него будет почти тот же часовой пояс, что и в Росарио (родном городе Месси. — Прим. «Чемпионата»). Было важно продать ему идею футбола в Америке. Это крупнейший коммерческий рынок на планете. Месси может превратить МЛС в одну из двух или трёх крупнейших лиг мира», — сказал Мас в интервью El Pais.