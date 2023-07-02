Совладелец «Интер Майами» рассказал, с кем ещё ведутся переговоры

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас ответил на вопрос о новичке команды Серхио Бускетсе и рассказал, чьего появления в клубе ещё можно ждать этим летом.
«Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Буси (с Бускетсом. — Прим. «Чемпионата») уже около года. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для парней из академии.
Кто ещё придёт? Ещё двое или трое. Жорди Альба? С Жорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он собирается подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля», — сказал Мас.
Напомним, 30 июня истёк контракт Жорди Альбы с «Барселоной», а соглашение Луиса Суареса с бразильским «Гремио» действует до конца 2024 года. Также ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария близок к переходу в португальскую «Бенфику».
- 2 июля 2023
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