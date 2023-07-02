«Бавария» планирует объявить о переходе Ким Мин Джэ в течение ближайших 10 дней
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Стали известны сроки оформления перехода центрального защитника «Наполи» Ким Мин Джэ в «Баварию», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
«Бавария» планирует объявить о переходе игрока в ближайшие 10 дней. В клубе проходят процедуры с целью оформления трансфера.
Ким согласился на контракт длиной в пять лет. Сумма выкупа в контракте составляет около € 50 млн. Как только «Бавария» активирует эту опцию и заплатит итальянскому клубу, переход можно будет считать завершённым.
Южнокорейский защитник стал одним из главных лиц прошедшего сезона «Наполи», в котором итальянский клуб выиграл итальянскую Серию А и дошёл до 1/4 финала Лиги чемпионов. «Бавария» выиграла в минувшем сезоне чемпионат Германии.
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