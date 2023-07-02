«Счёт не по игре». Футболистка женской сборной России Беломытцева — о матче с Китаем

Капитан женской сборной России Анна Беломытцева прокомментировала поражение в товарищеском матче с национальной командой Китая (0:1).
«Было тяжеловато играть по такой погоде. Мы уже привыкли к влажности, но всё равно дышать было тяжеловато. Китаянки не доставили много проблем в воздухе, мы справились. Они больше играли в позиционной атаке, а мы хотели сыграть за счёт быстрых. Считаю, счёт не по игре. В концовке мы поддавили, у нас было очень много моментов, нам чуть-чуть не повезло. Что касается пенальти, то там грамотно действовала нападающая. Она играла не в мяч, а в меня. Я считаю, что сыграла в мяч, но судья местная, рассудила так. Гол раскрыл игру: если в первом тайме мы играли от обороны и хотели сохранить ноль в воротах, то после пропущенного мяча включились. Поэтому второй тайм мне понравился больше, чем первый.
Было очень интересно сыграть с такой сильной командой. Рада, что мы собрались таким составом, давно не виделись. Жаль, что мы не сможем поучаствовать в чемпионатах Европы и мира», — приводит слова Беломытцевой официальный сайт РФС.
- 2 июля 2023
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