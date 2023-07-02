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Личка: не хотел становиться тренером, но ситуация изменилась, когда стал помогать сыну

Личка: не хотел становиться тренером, но ситуация изменилась, когда стал помогать сыну
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как начинал карьеру.

«Сначала после окончания карьеры футболиста я не хотел становиться тренером, потому что видел, как работал мой отец. Но я начал ходить с сыном на его тренировки и постепенно начал помогать ему. В этот момент у меня что-то внутри поменялось, и я стал учиться, потом получил лицензию.

Мой первый опыт был в «Динамо» Тбилиси, где я помогал Михалу Билеку. Но там всё быстро закончилось. Потом я начал с любительского футбола в пятой чешской лиге. И это хорошо, когда ты начинаешь учиться с самого низа, где всё приходится делать самому. Поэтому сейчас, когда я пришёл в «Динамо», я высоко ценю те условия, которые мне предоставляют», — приводит слова Лички официальный сайт бело-голубых.

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