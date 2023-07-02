Агент: Милан Гаич готов к конкуренции с Марио Фернандесом

Футбольный агент Раде Чалдович, представляющий интересы защитника ЦСКА Милана Гаича, высказался о возможном возвращении в клуб Марио Фернандеса.

«Милан – большой профессионал и готов к конкуренции с Марио Фернандесом. И в «Бордо», и в «Црвене Звезде» у него была высокая конкуренция за место в стартовом составе, поэтому для Милана это привычная ситуация», – заявил агент в интервью Metaratings.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Гаич провёл 29 матчей и отметился двумя результативными передачами. Армейцы завершили сезон на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, а также выиграли Фонбет Кубок России.

Фернандес выступал за ЦСКА в 2012–2022 годах. Позже он перешёл в бразильский «Интернасьонал».