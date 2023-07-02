«Балтика» объявила состав на контрольный матч с «Шинником»

В контрольном матче встретятся калиниградская «Балтика» и ярославский «Шинник». Команды будут играть на стадионе «Родина» в Химках. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Радмановац, Жиров, Казаев, Маляров, Галоян, Лазарев, Пряхин, Барков, Гузина.

Запасные: Корякин, Бориско, Жеймо, Остойич, Осипов, Колосков, Дудиев, Валиахметов, Аванесян, Ламейра, Гогричиани, Кузьмин, Мусаев, Умаров, Абдулхамидов.

«Балтика» завершила сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на втором месте. Таким образом, команда получила право на выступление в Российской Премьер-Лиге. «Шинник» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы. Победителем Первой лиги стал казанский «Рубин».