«Балтика» объявила состав на контрольный матч с «Шинником»
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В контрольном матче встретятся калиниградская «Балтика» и ярославский «Шинник». Команды будут играть на стадионе «Родина» в Химках. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
02 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Не начался
Шинник
Ярославль, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Радмановац, Жиров, Казаев, Маляров, Галоян, Лазарев, Пряхин, Барков, Гузина.
Запасные: Корякин, Бориско, Жеймо, Остойич, Осипов, Колосков, Дудиев, Валиахметов, Аванесян, Ламейра, Гогричиани, Кузьмин, Мусаев, Умаров, Абдулхамидов.
«Балтика» завершила сезон-2022/2023 Мелбет Первой лиги на втором месте. Таким образом, команда получила право на выступление в Российской Премьер-Лиге. «Шинник» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы. Победителем Первой лиги стал казанский «Рубин».
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