«Интер» на следующей неделе свяжется с «Челси», чтобы продолжить переговоры по Лукаку

Миланский «Интер» намерен продолжать переговоры с лондонским «Челси» по поводу нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщил в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. Срок соглашения истёк, но «нерадзурри» хотят продлить сотрудничество с Ромелу, вновь взяв его в аренду. Ожидается, что «Интер» свяжется с «Челси» на следующей неделе. Новый раунд переговоров может состояться после ухода Брозовича из «Интера».
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Лукаку принял участие в 25 матчах, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. Вместе с «Интером» бельгиец дошёл до финала Лиги чемпионов, где итальянцы проиграли «Манчестер Сити» со счётом 0:1. В итальянском чемпионате «Интер» занял третье место.
- 2 июля 2023
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