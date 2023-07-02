«Вильярреал» и «Фенербахче» вступили в гонку за Ливаковича

«Вильярреал» и «Фенербахче» намерены составить конкуренцию «Фиорентине» в борьбе за подписание вратаря загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, предложенные «фиалками» € 6 млн не устраивают руководство хорватского клуба. Этим попытаются воспользоваться «Вильярреал» и «Фенербахче». Обе команды уже направили в офис «Динамо» официальные предложения.

В сезоне-2022/2023 на счету Ливаковича 38 матчей за загребское «Динамо» во всех турнирах. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.

Ливакович выступает за «Динамо» с 2016 года. Контракт игрока с загребским клубом действует до конца июня 2024-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе немецких клубов к ещё одному игроку сборной Хорватии.