«Вильярреал» и «Фенербахче» вступили в гонку за Ливаковича

«Вильярреал» и «Фенербахче» намерены составить конкуренцию «Фиорентине» в борьбе за подписание вратаря загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, предложенные «фиалками» € 6 млн не устраивают руководство хорватского клуба. Этим попытаются воспользоваться «Вильярреал» и «Фенербахче». Обе команды уже направили в офис «Динамо» официальные предложения.
В сезоне-2022/2023 на счету Ливаковича 38 матчей за загребское «Динамо» во всех турнирах. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.
Ливакович выступает за «Динамо» с 2016 года. Контракт игрока с загребским клубом действует до конца июня 2024-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось об интересе немецких клубов к ещё одному игроку сборной Хорватии.
- 2 июля 2023
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