Санти Касорла покинул «Аль-Садд»

38-летний испанский полузащитник Санти Касорла, выступавший в том числе за «Арсенал» и «Вильярреал», покинет Катар. Местный клуб «Аль-Садд» не стал продлевать контракт с игроком после трёх сезонов плодотворного сотрудничества. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Касорла оставил заметный след в истории клуба. Будучи капитаном команды, испанец выигрывал чемпионат и Кубок Катара, а по итогам сезона-2020/2021 был признан лучшим игроком лиги.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес, работавший с Касорлой в «Аль-Садде», назвал игрока «бесценным», считая, что сильнее него «влюбляли в футбол» только Месси, Бускетс и Иньеста.

Санти Касорла признавался футболистом года в Испании в 2007 году. С «Арсеналом» он трижды завоёвывал кубок Англии, с «Вильярреалом» побеждал в Кубке Интертото, а в составе сборной Испании дважды становился чемпионом Европы.