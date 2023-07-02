Санти Касорла покинул «Аль-Садд»

38-летний испанский полузащитник Санти Касорла, выступавший в том числе за «Арсенал» и «Вильярреал», покинет Катар. Местный клуб «Аль-Садд» не стал продлевать контракт с игроком после трёх сезонов плодотворного сотрудничества. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Касорла оставил заметный след в истории клуба. Будучи капитаном команды, испанец выигрывал чемпионат и Кубок Катара, а по итогам сезона-2020/2021 был признан лучшим игроком лиги.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес, работавший с Касорлой в «Аль-Садде», назвал игрока «бесценным», считая, что сильнее него «влюбляли в футбол» только Месси, Бускетс и Иньеста.
Санти Касорла признавался футболистом года в Испании в 2007 году. С «Арсеналом» он трижды завоёвывал кубок Англии, с «Вильярреалом» побеждал в Кубке Интертото, а в составе сборной Испании дважды становился чемпионом Европы.
- 2 июля 2023
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
17:06
-
16:53
-
16:51
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:18
-
16:13
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:27
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15