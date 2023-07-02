Куадрадо может оказаться в «Фенербахче»

35-летний колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо может перейти в турецкий «Фенербахче», сообщает инсайдер Альфредо Педулла в своём «твиттере». Напомним, в конце июня у игрока истек контракт с туринским «Ювентусом». Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

По информации источника, Хуан тщательно обдумывает свой следующий шаг, надеясь получить несколько предложений от команд Премьер-лиги, Серии А или Ла Лиги. Тем временем «Фенербахче» уже несколько недель проявляет интерес к игроку, и он начинает более серьёзно рассматривать их предложение, предполагая, что возможный переезд в Турцию становится более реальной перспективой.

Куадрадо выступал за «Ювентус» на протяжении восьми лет (с 2015 года). С туринской командой он завоевал десять трофеев: пять скудетто, три Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету колумбийского полузащитника 47 матчей за «бьянконери» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость Куадрадо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.