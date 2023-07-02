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«Челси» получил отказ от «Ювентуса» по трансферу Влаховича

«Челси» получил отказ от «Ювентуса» по трансферу Влаховича
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«Ювентус» не захотел продавать своего нападающего Душана Влаховича в «Челси» за € 60 млн, сообщает Get Football News Italy.

По информации источника, лондонцы сделали предложение по сербскому форварду в размере € 60 млн, однако этого недостаточно, чтобы заполучить 23-летнего игрока. «Ювентус» оценивает своего нападающего в более существенную сумму — € 70 млн.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «зебр» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Интера» подписать форварда «Челси» Ромелу Лукаку.

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