Первая леди Нигерии призвала футболисток страны выиграть чемпионат мира — 2023

Первая леди Нигерии, сенатор Олуреми Тинубу поставила перед женской сборной страны задачу выиграть чемпионат мира, сообщает The Guardian. Выступая в поддержку африканской сборной, она отметила, что футбол является главным объединяющим фактором. В конце речи первая леди пообещала лично принять сборную в полном составе после того, как они привезут в Нигерию Кубок мира.

«Важно, чтобы вы оставались преданными делу, играя вместе, как команда. Только когда вы играете сплочённо, вы можете добиться успеха. Я ожидаю, что в этот раз вы превзойдёте свои предыдущие успехи.

Уверена почти на сто процентов, что все нигерийцы будут болеть за вас, смотря матчи по телевизору. Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы привезти трофей в нашу страну», — приводит слова Тинубу The Guardian.

Чемпионат мира среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Четыре года назад турнир выиграли американки, одолевшие в решающем матче сборную Нидерландов со счётом 2:0. Нигерия тогда вылетела в 1/8 финала, разгромно уступив Германии (0:3).

Ранее стало известно, что легендарная футболистка сборной Бразилии Марта сыграет на своём шестом чемпионате мира.