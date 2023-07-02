«Ливерпуль» объявил о подписании Собослаи

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.
«Мы завершили подписание контракта с Собослаи из «Лейпцига». Игрок также получил разрешение на работу в Великобритании», — говорится в сообщении английского клуба.
По информации источника, сумма трансфера составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Хавбек будет выступать под восьмым номером.
В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось об обратном переходе: хавбек «Ливерпуля» Фабиу Карвалью присоединился к «Лейпцигу» на правах аренды.
- 2 июля 2023
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
17:06
-
16:53
-
16:51
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:18
-
16:13
-
16:08
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:40
-
15:35
-
15:27
-
15:17
-
15:05
-
15:04
-
14:45
-
14:36
-
14:15