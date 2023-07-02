Президент «Интер Майами» рассказал о размере зарплаты Месси

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами», кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас высказался о размере зарплаты новичка своей команды — аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«По контракту Лео будет зарабатывать от € 46 до € 55 млн в год. Мы потратили очень много времени, чтобы договориться с игроком такого уровня. Я всегда был на связи с его отцом Хорхе.
Бекхэм вёл диалог с Лео исключительно о футболе, так как сам был профессиональным игроком. Никто не хотел давить на Месси, поэтому мы общались с ним и в Барселоне, и в Майами, а также в Росарио и Дохе.
На протяжении всего чемпионата мира я пристально наблюдал за игрой сборной Аргентины и Месси. Контракт с Apple был ключевым аспектом для заключения сделки с Лео», — сказал Мас в интервью El Pais.
Напомним, Месси помог сборной Аргентине выиграть чемпионат мира, забив семь голов в семи матчах турнира. Также в сезоне-2022/2023 на счету форварда 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 21 мячом и 20 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
- 2 июля 2023
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