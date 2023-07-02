«Болонья» выкупила половину прав на Николу Моро у «Динамо»

Московское «Динамо» и «Болонья» договорились о трансфере хорватского полузащитника Николы Моро.

«Клубы достигли договорённости о том, что итальянская команда приобретает 50% прав на Моро.25-летний хорват, который минувший сезон провел в «Болонье» на правах аренды, продолжит выступать за клуб на постоянной основе. Удачи, Нико!», – сообщает пресс-служба бело-голубых.

Никола выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что сумма выкупа Моро, прописанная в арендном соглашении с «Болоньей», может составить € 6 млн.