«Болонья» выкупила половину прав на Николу Моро у «Динамо»
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Московское «Динамо» и «Болонья» договорились о трансфере хорватского полузащитника Николы Моро.
«Клубы достигли договорённости о том, что итальянская команда приобретает 50% прав на Моро.25-летний хорват, который минувший сезон провел в «Болонье» на правах аренды, продолжит выступать за клуб на постоянной основе. Удачи, Нико!», – сообщает пресс-служба бело-голубых.
Никола выступал за «Динамо» с 2020 года. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» был рассчитан до лета 2025 года. За московский клуб 24-летний хорват провёл 66 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа Моро, прописанная в арендном соглашении с «Болоньей», может составить € 6 млн.
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