«Клопп? Да, он звонил мне». Собослаи рассказал о подробностях переговоров с «Ливерпулем»

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи, подписавший контракт с «Ливерпулем», поделился подробностями переговорного процесса.

«Клопп? Да, он звонил мне, это правда. Я сказал: отлично, это будет очень хорошо. Всё сложилось идеально.

Мне понравилось то, как прошли последние несколько дней, и мне не терпится познакомиться со всеми поближе. Последние три-четыре дня были очень долгими и непростыми, но в конце концов я здесь, я счастлив, и мне не терпится начать.

«Ливерпуль» – легендарный клуб. Здесь хорошие игроки, хороший тренер, фантастические болельщики, крутой стадион, всё отлично. Сделать следующий шаг в карьере, перейдя в такой клуб, идеально для меня», – приводит слова Собослаи The Guardian.

Сообщается, что сумма трансфера бывшего игрока «Лейпцига» составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Хавбек будет выступать под номером 8.