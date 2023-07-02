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«Челси» хочет закрыть сделку по Кайседо на следующей неделе

«Челси» хочет закрыть сделку по Кайседо на следующей неделе
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«Челси» начнёт новый раунд переговоров с «Брайтоном» по подписанию полузащитника Мойзеса Кайседо на следующей неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы не хотят долгих переговоров и будут форсировать переход эквадорца в свою команду. Хавбек и представители «Челси» уже согласовали условия контракта. Латиноамериканский футболист давно дал своё согласие на переход в стан «аристократов».

В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось об отказе по трансферу Влаховича в «Челси» со стороны «Ювентуса».

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