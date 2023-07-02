Андрей Мостовой: думаю, ЦСКА будет нашим главным соперником в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о том, кто в грядущем сезоне Российской Премьер-Лиги станет главным конкурентом питерской команды в борьбе за чемпионство, а также дал свой комментарий по поводу выступления команды в Кубке России, где «Зенит» проиграл во втором этапе четвертьфинала Пути регионов московскому «Динамо».
«В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона мы только им проиграли и «Ахмату» ещё. Думаю, именно ЦСКА будет нашим главным соперником.
В Кубке ужасно выступили в группе. Я три года в команде, и мы постоянно вылетаем то от «Арсенала», то от «Алании», то от «Динамо». С этим надо решить вопрос. Единственный трофей, который я не выиграл в России. В этом году, думаю, будет ставиться задача выиграть все трофеи», — приводит слова Мостового РИА Новости.
В прошедшем сезоне Андрей Мостовой сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.
- 2 июля 2023
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
17:06
-
16:53
-
16:51
-
16:38