Андрей Мостовой: думаю, ЦСКА будет нашим главным соперником в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о том, кто в грядущем сезоне Российской Премьер-Лиги станет главным конкурентом питерской команды в борьбе за чемпионство, а также дал свой комментарий по поводу выступления команды в Кубке России, где «Зенит» проиграл во втором этапе четвертьфинала Пути регионов московскому «Динамо».

«В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона мы только им проиграли и «Ахмату» ещё. Думаю, именно ЦСКА будет нашим главным соперником.

В Кубке ужасно выступили в группе. Я три года в команде, и мы постоянно вылетаем то от «Арсенала», то от «Алании», то от «Динамо». С этим надо решить вопрос. Единственный трофей, который я не выиграл в России. В этом году, думаю, будет ставиться задача выиграть все трофеи», — приводит слова Мостового РИА Новости.

В прошедшем сезоне Андрей Мостовой сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд стал чемпионом России.