Алдонин: с новым правилом определения офсайда футбол станет интереснее

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможное изменение правила определения офсайда.
«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.
С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
Как стало известно в субботу, 1 июля ФИФА изменит правило офсайда: теперь футболист атакующей команды будет в офсайде, если всё его тело в момент передачи находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
- 2 июля 2023
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