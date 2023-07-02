Алдонин: с новым правилом определения офсайда футбол станет интереснее

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможное изменение правила определения офсайда.

«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.

С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Как стало известно в субботу, 1 июля ФИФА изменит правило офсайда: теперь футболист атакующей команды будет в офсайде, если всё его тело в момент передачи находится ближе к воротам соперника, чем защитник.