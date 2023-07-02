Хави Галан подпишет контракт с «Атлетико» на три года

Защитник «Сельты» Хави Галан подпишет контракт с мадридским «Атлетико» на три года с опцией продления на ещё один сезон, сообщает Relevo. Напомним, ранее «матрасники» согласовали с «Сельтой» трансфер за € 3,5 млн с бонусами, а также с трансфером в обратную сторону защитника Ману Санчеса, арендованного «Осасуной».

По информации источника, уже завтра, 3 июля, Галан пройдёт медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании 28-летний испанский футболист провёл 37 матчей, в которых успел отдать три голевые передачи. Контракт игрока с «Сельтой» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.