Хави Галан подпишет контракт с «Атлетико» на три года
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Защитник «Сельты» Хави Галан подпишет контракт с мадридским «Атлетико» на три года с опцией продления на ещё один сезон, сообщает Relevo. Напомним, ранее «матрасники» согласовали с «Сельтой» трансфер за € 3,5 млн с бонусами, а также с трансфером в обратную сторону защитника Ману Санчеса, арендованного «Осасуной».
По информации источника, уже завтра, 3 июля, Галан пройдёт медицинское обследование, после чего о трансфере будет объявлено официально.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании 28-летний испанский футболист провёл 37 матчей, в которых успел отдать три голевые передачи. Контракт игрока с «Сельтой» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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