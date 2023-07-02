«Барселона» подпишет Неймара, если «ПСЖ» возьмёт на себя часть его зарплаты

«Барселона» согласовала все вопросы с «Пари Сен-Жермен» относительно возвращения Неймара на «Камп Ноу», кроме одного – зарплаты игрока. Об этом сообщает журналист beIN Sports Халед Валид в своём «твиттере».

По информации журналиста, «Барселона» готова подписать контракт с бразильским нападающим только в том случае, если «ПСЖ» согласится выплачивать значительную часть его зарплаты. Официальная зарплата Неймара в Париже составляет € 31 млн, 31-летний футболист, таким образом, стал бы самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», зарабатывая в два раза больше, чем нынешний лидер Френки де Йонг.

Несколько недель назад Неймар дал понять сине-гранатовым, что хотел бы вернуться, однако каталонцы не очень заинтересованы в таком переходе. Бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ в прошлом сезоне.