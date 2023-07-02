«Барселона» подпишет Неймара, если «ПСЖ» возьмёт на себя часть его зарплаты

«Барселона» согласовала все вопросы с «Пари Сен-Жермен» относительно возвращения Неймара на «Камп Ноу», кроме одного – зарплаты игрока. Об этом сообщает журналист beIN Sports Халед Валид в своём «твиттере».
По информации журналиста, «Барселона» готова подписать контракт с бразильским нападающим только в том случае, если «ПСЖ» согласится выплачивать значительную часть его зарплаты. Официальная зарплата Неймара в Париже составляет € 31 млн, 31-летний футболист, таким образом, стал бы самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны», зарабатывая в два раза больше, чем нынешний лидер Френки де Йонг.
Несколько недель назад Неймар дал понять сине-гранатовым, что хотел бы вернуться, однако каталонцы не очень заинтересованы в таком переходе. Бразилец забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ в прошлом сезоне.
- 2 июля 2023
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04
-
18:02
-
17:55
-
17:51
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:09
-
17:06
-
16:53
-
16:51
-
16:38