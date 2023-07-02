Глава МЛС – о Месси: лучший игрок в истории выбрал нашу лигу, и это показывает её место

Руководитель МЛС Дон Гарбер высказал своё мнение о возможном переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами». Напомним, Месси подтвердил намерение перейти в команду, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм, но официальное объявление об окончательной сделке, которое, как ожидается, будет просто формальностью, ещё не поступило.

«Мы продолжаем работать над завершением всех аспектов нашей договорённости и с нетерпением ждём некоторых объявлений в ближайшее время.

Я очень взволнован тем, что лучший футболист, который когда-либо играл в эту игру, выбрал МЛС в качестве своей лиги.

Думаю, это отличное свидетельство того, какое место занимает МЛС на мировом футбольном ландшафте. Также это отличное свидетельство амбиций «Интер Майами», и того, что они пытаются сделать для спорта», — заявил Гарбер в интервью Sky Sports.