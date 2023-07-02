Геннадий Орлов: «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» в следующем сезоне

Спортивный комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Может, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошёл до третьего места.

Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз — и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как всё внутри, но самое главное — стабильность кадров и селекция игроков. В последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, всё время на одном уровне. Для чемпионства этого недостаточно. Фактически «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята — Хлусевич и Литвинов, например», — приводит слова Орлова Sport24.

Последние пять лет первое место в чемпионате России занимал петербуржский «Зенит». «Спартак» за это время становился пятым, седьмым и десятым, а также по разу завоёвывал серебряные и бронзовые медали национального первенства. Начало нового сезона РПЛ запланировано на 21–23 июля.