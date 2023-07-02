Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к участию в спортивных мероприятиях

Бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых спортивных мероприятиях, включая предстоящую Олимпиаду.
«Моя позиция очень чёткая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях», – заявил Шевченко в интервью Sky News.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже даже в нейтральном статусе.
Напомним, в конце марта 2023 года глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.
- 2 июля 2023
-
21:28
-
21:25
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:33
-
18:32
-
18:25
-
18:12
-
18:12
-
18:04