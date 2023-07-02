Шевченко призвал не допускать россиян и белорусов к участию в спортивных мероприятиях

Бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко призвал отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в любых спортивных мероприятиях, включая предстоящую Олимпиаду.

«Моя позиция очень чёткая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях», – заявил Шевченко в интервью Sky News.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже даже в нейтральном статусе.

Напомним, в конце марта 2023 года глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских атлетов на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.