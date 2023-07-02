Франция — Украина: стартовые составы команд на матч молодёжного Евро

В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встретятся сборные Франции и Украины. Команды будут играть на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
Франция: Шевалье, Калюлю, Симакан, Люкеба, Нкунку, Какере, Ле Фе, Тюрам-Юльен, Баркола, Шерки, Гуири.
Украина: Трубин, Сич, Батагов, Таловеров, Овчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Мудрик, Крыськив.
Франция заняла первое место в группе D, обыграв всех соперников (2:1 с Италией, 1:0 с Норвегией и 4:1 со Швейцарией) и набрав девять очков. Украина стала второй в группе B, набрав одинаковое количество очков с Испанией (7). Команда победила Румынию (1:0) и Хорватию (2:0) и сыграла вничью с «Фурией Рохой» (2:2).
Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.
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