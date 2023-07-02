Спортдир «РБ Лейпцига»: за € 100 млн + бонусы Гвардиол окажется в руках Пепа

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль высказался по поводу возможного перехода 21-летнего защитника команды Йошко Гвардиола в состав «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» уже согласовали условия личного контракта с игроком.

«Гвардиол и его агенты выразили нам желание перейти в «Манчестер Сити». Мы ведем переговоры с «Сити».

Да, за €100 млн + бонусы Гвардиол окажется в сильных руках Пепа. Стоимость сделки сделает Гвардиола самым дорогим защитником в истории. Но это может занять еще несколько дней», — приводит слова Макса журналист Санти Ауна в своём «Твиттере».

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Гвардиол провёл 30 матчей, забил один гол и не отдал результативных передач. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.