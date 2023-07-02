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Франция — Украина: «трёхцветные» открыли счёт на 19-й минуте матча молодёжного Евро

Франция — Украина: «трёхцветные» открыли счёт на 19-й минуте матча молодёжного Евро
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В эти минуты в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встречаются сборные Франции и Украины. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
02 июля 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Франция U21
Перерыв
1 : 2
Украина U21
1:0 Шерки – 19'   1:1 Судаков – 32'   1:2 Судаков – 44'

На 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки — 1:0 в пользу «трёхцветных».

Франция заняла первое место в группе D, обыграв всех соперников (2:1 с Италией, 1:0 с Норвегией и 4:1 со Швейцарией) и набрав девять очков. Украина стала второй в группе B, набрав одинаковое количество очков с Испанией (7). Команда победила Румынию (1:0) и Хорватию (2:0) и сыграла вничью с «Фурией Рохой» (2:2).

Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.

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