Альфонсо Дэвис желает перейти в «Реал». «Сливочные» хотят приобрести игрока летом 2024-го

22-летний канадский крайний защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал Мадрид» либо этим, либо следующим летом. «Королевский клуб» намерен подождать до лета 2024 года, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

По информации источника, «Реал» серьёзно заинтересован в подписании Альфонсо в связи с возможным уходом из клуба Ферлана Менди. Однако «сливочные» не готовы платить высокую цену, которая будет запрошена за футболиста, поэтому намерены подождать до лета следующего года, когда у футболиста останется всего год контракта по соглашению. Таким образом мадридцы планирует сбить цену на игрока.

В сезоне-2022/2023 на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.

Действующий контракт Альфонсо с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.