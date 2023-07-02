Альфонсо Дэвис желает перейти в «Реал». «Сливочные» хотят приобрести игрока летом 2024-го

22-летний канадский крайний защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал Мадрид» либо этим, либо следующим летом. «Королевский клуб» намерен подождать до лета 2024 года, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
По информации источника, «Реал» серьёзно заинтересован в подписании Альфонсо в связи с возможным уходом из клуба Ферлана Менди. Однако «сливочные» не готовы платить высокую цену, которая будет запрошена за футболиста, поэтому намерены подождать до лета следующего года, когда у футболиста останется всего год контракта по соглашению. Таким образом мадридцы планирует сбить цену на игрока.
В сезоне-2022/2023 на счету Дэвиса 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и восемью результативными передачами.
Действующий контракт Альфонсо с мюнхенским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.
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