Два футболиста из «Челси» и «Манчестер Сити» могут уйти в аренду в «Ньюкасл»

«Ньюкаслу» интересны сразу два полузащитника: Конор Галлахер из «Челси» и Калвин Филлипс из «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

По информации источника, «сороки» не хотят платить за полноценные трансферы молодых английских игроков в связи с ограниченным бюджетом. Боссы клуба намерены договориться с «Челси» и «Сити» об аренде футболистов.

Сообщается, что «Ньюкасл» всерьёз настроен на сделку по Галлахеру. 23-летний полузащитник интересен «сорокам» уже третье трансферное окно подряд.

В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одним ассистом. Филлипс провёл 19 игр за «Манчестер Сити», не сумев совершить результативные действия.

Ранее сообщалось о переходе в стан «сорок» хавбека «Милана» Сандро Тонали.