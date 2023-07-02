«Бешикташ» намерен арендовать Коутиньо у «Астон Виллы» с дальнейшим правом выкупа

Турецкий «Бешикташ» проявляет серьезный интерес к 31-летнему полузащитнику «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо. «Орлы» намерены арендовать игрока сборной Бразилии с правом дальнейшего выкупа за € 8 млн, сообщает sport.es.

По информации источника, сделку осложняет тот факт, что «Бешикташ» готов платить только 40% от зарплаты футболиста.

Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в 2022 году за € 20 млн. При этом каталонский клуб получит 50% от суммы его следующего трансфера.

В сезоне-2022/2023 Коутиньо провел 20 матчей в АПЛ, забив один гол и не отдав ни одной результативной передачи. Действующий контракт полузащитника с бирмингемцами рассчитан до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.