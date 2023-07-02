«Барселона» предложит за Ромеу € 5-6 млн

В ближайшее время «Барселона» сделает «Жироне» предложение о покупке полузащитника Ориоля Ромеу, сообщает As.
По информации источника, каталонцы готовы заплатить за 31-летнего хавбека около € 5-6 млн. Сам игрок с нетерпением ожидает возвращения в родной клуб.
Отмечается, что «Жирона» не спешит расставаться со своим футболистом и ждёт от «Барсы» улучшенное предложение (€ 10 млн).
Ромеу забивает в ворота «Эльче» в матче 29-го тура Ла Лиги:
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В прошедшем сезоне Ла Лиги Ориоль Ромеу был ключевым игроком команды, проведя за неё 33 матча и забив два гола. Соглашение Ромеу с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала Transfermarkt — € 5 млн.
Напомним, Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. Он является воспитанником каталонцев. Ранее сообщалось о желании полузащитника «Интера» Марсело Брозовича перейти не в «Барселону», а в «Аль-Наср».
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