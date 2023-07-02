Франция — Украина: украинцы впервые вышли вперёд в матче молодёжного Евро

В эти минуты в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встречаются сборные Франции и Украины. Команды играют на стадионе «Клуж-Арена» в Клуж-Напоке (Румыния). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 19-й минуте французы открыли счёт усилиями полузащитника Райана Шерки. Через 13 минут украинцам удалось восстановить равенство — отличился хавбек Георгий Судаков с пенальти. В концовке первого тайма украинцы смогли выйти вперёд — Судаков оформил дубль, забив с передачи футболиста «Челси» Михаила Мудрика. Ранее именно Мудрик заработал реализованный Судаковым 11-метровый.
Франция заняла первое место в группе D, обыграв всех соперников (2:1 с Италией, 1:0 с Норвегией и 4:1 со Швейцарией) и набрав девять очков. Украина стала второй в группе B, набрав одинаковое количество очков с Испанией (7). Команда победила Румынию (1:0) и Хорватию (2:0) и сыграла вничью с «Фурией Рохой» (2:2).
Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.
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