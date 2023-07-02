Патрик Виейра назначен новым главным тренером «Страсбурга»

Патрик Виейра подписал контракт с французским «Страсбургом» и будет объявлен новым главным тренером команды в ближайшее время, сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, сделка была завершена сегодня после покупки контрольного пакета акций «Страсбурга» владельцами лондонского «Челси».

Напомним, Виейра находится без работы с 17 марта 2023 года. Тогда он был уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед. На тот момент лондонская команда шла на 12-й строчке в таблице чемпионата Англии. Французский специалист также работал с молодёжной командой «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццей». Главное достижение Виейра в тренерской карьере — полуфинал Кубка Англии в сезоне-2021/2022.