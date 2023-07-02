Патрик Виейра назначен новым главным тренером «Страсбурга»
Поделиться
Патрик Виейра подписал контракт с французским «Страсбургом» и будет объявлен новым главным тренером команды в ближайшее время, сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации источника, сделка была завершена сегодня после покупки контрольного пакета акций «Страсбурга» владельцами лондонского «Челси».
Напомним, Виейра находится без работы с 17 марта 2023 года. Тогда он был уволен из «Кристал Пэлас» после 12-матчевой серии без побед. На тот момент лондонская команда шла на 12-й строчке в таблице чемпионата Англии. Французский специалист также работал с молодёжной командой «Манчестер Сити», «Нью-Йорк Сити» и «Ниццей». Главное достижение Виейра в тренерской карьере — полуфинал Кубка Англии в сезоне-2021/2022.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2023
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:34
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
22:03
-
21:59
-
21:49
-
21:43
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:27
-
20:15
-
20:12
-
20:10
-
19:57
-
19:56
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:32
Партнерский контент