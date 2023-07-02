Руководство «МЮ» пообещало Эрику тен Хагу внушительный бюджет на трансферы

Руководство «Манчестер Юнайтед», желая хорошо укрепить команду этим летом, пообещало главному тренеру Эрику тен Хагу внушительные средства на трансферную кампанию и полный карт-бланш в выборе игроков, сообщает Foot Mercato.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» сделал ставку на тен Хага, чтобы начать перестройку команды. «Красные дьяволы» не смогли конкурировать с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в борьбе за титул, но финишировали в тройке и сумели квалифицироваться в групповой раунд Лиги чемпионов. Также «МЮ» завоевал Кубок английской лиги и дошёл до финала Кубка Англии.

Теперь клуб решил основательно укрепить состав, и главному тренеру уже было дано обещание купить тех игроков, которых он попросит. Это касается не только амплуа, но и конкретных фамилий. Речь в первую очередь идёт о голкипере, и «МЮ» уже ведёт переговоры с «Интером» по поводу Андре Онана. Камерунский вратарь является для тен Хага абсолютным приоритетом, поскольку специалист знаком со способностями голкипера со времён работы в «Аяксе». «Интер» просит € 50 млн, и манкунианцы, очевидно, готовы закрыть сделку.

По информации издания, представители семьи Глейзеров — владельцы «Манчестер Юнайтед» — заверили тен Хага, что в следующем сезоне Онана будет игроком команды. Глейзеры готовы выделить € 140 млн, чтобы тренер мог позволить себе и других новобранцев. Сумма не окончательная, поскольку любые средства, вырученные от продажи футболистов этим летом, могут быть реинвестированы.