Лепёхин: плохо отношусь к засилью бразильцев в «Зените», но без этого не будет побед

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о многочисленных бразильских легионерах в составе петербуржского клуба.

«Плохо отношусь, но понимаю, что это обязательный элемент для побед. Во многом благодаря уровню своих легионеров «Зенит» не первый год становится чемпионом. Зачем от этого отходить? Конечно, другим командам хотелось бы, чтобы питерцы играли только своими воспитанниками. Все были бы очень довольны. Но «Зениту» надо побеждать», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сине-бело-голубые неизменно завоёвывают чемпионский титул РПЛ на протяжении последних пяти лет. В прошлом сезоне команда Семака смогла забить 74 гола в 30 матчах. 43 мяча (58%) из них были забиты бразильскими легионерами.