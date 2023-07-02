«Фулхэм» готов побороться с «Миланом» за хавбека «Валенсии» Юнуса Мусу

20-летний полузащитник сборной США и «Валенсии» Юнус Муса стал объектом предметного интереса лондонского «Фулхэма», который готов перебить предложение «Милана» в погоне за игроком. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Goal.

По информации источника, «Милан» уже обратился к «Валенсии» с официальным предложением в размере € 17 млн за полузащитника. «Фулхэм» также надеется приобрести его летом и планирует перебить предложение миланского клуба. «Дачники» готовы раскошелиться на € 20 млн.

«Валенсия» не против того, чтобы продать Мусу этим летом. Ранее «летучие мыши» оценивали Юнуса примерно в € 20 млн, но эта сумма выросла до € 25 млн, поскольку «Милан» надеялся заключить соглашение перед возвращением на предсезонную подготовку.

В сезоне-2022/2023 на счету Мусы 36 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 18 млн.