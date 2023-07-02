Лепёхин: в игре с «Нефтчи» никто ничего нового не показал. Ду Кейрос и Гойло не выделялись

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о старте команды Сергея Семака на турнире Кубок PARI Премьер.

«Как мне первый матч «Зенита» после отпуска? Без каких-то особых эмоций. Было понятно, что «Зенит» сильнее. Идёт просмотр футболистов, кто-то ещё не приехал. Это типичная предсезонная игра. Ничего нового для себя не отметил. В очередной раз убедился, что бразильцы важны для «Зенита».

Никто из тех, кого я видел раньше, ничего нового не показал. Уверенно и просто обыграли соперника. Не думаю, что в этом матче у кого-то была задача особенно себя проявить. Возможности футболистов были известны и до игры.

Ду Кейрос и Гойло ничем не запомнились. Никто не бросился в глаза. Может, я не так внимательно смотрел, но мне показалось, что некоторые игроки не настроены. Оно и понятно. Было много баловства. Могли забивать, но искали очередной красивый пас, как на тренировке», — приводит слова Лепёхина «Евро-Футбол.Ру».

В субботу, 1 июля, сине-бело-голубые одержали уверенную победу над азербайджанским «Нефтчи» в Кубке PARI Премьер со счётом 3:1. Кроме «Зенита» и «Нефтчи», в международном турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция) и «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).