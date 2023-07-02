«Милан» сделал предложение о покупке Пулишича за € 14 млн

«Челси» получил от «Милана» предложение по трансферу вингера Кристиана Пулишича, сообщает The Athletic.

По информации источника, «россонери» предложили «аристократам» сумму в размере € 14 млн. При этом руководство лондонского клуба оценивает своего футболиста значительно дороже. Отмечается, что «Милан» уже согласовал с представителями американца личные детали контракта.

В сезоне-2022/2023 на счету Пулишича 30 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к атакующему игроку «Айнтрахта».