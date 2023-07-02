Итальянский «Милан» проявил интерес к нападающему «Айнтрахта» Линдстрёму

«Милан» проявил заинтересованность в подписании контракта с вингером «Айтрахта» Йеспером Линдстрёмом, сообщает Bild.

После возвращения Браима Диаса в «Реал» «россонери» нуждаются в укреплении правого фланга атаки. В качестве кандидата на роль флангового нападающего рассматривается 23-летний датчанин Линдстрём, который провёл хороший сезон в Бундеслиге. В завершившемся чемпионате он забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. В прошлом году Йеспер получил приз как лучший новичок сезона.

По информации немецкого издания, датчанин, в активе которого 10 матчей за сборную своей страны, заинтересован только в предложениях от команд, которые будут выступать в Лиге чемпионов. Сообщается, что на игрока претендуют «Милан» и «Ньюкасл». «Айнтрахт» просит за Линдстрёма € 30-40 млн.