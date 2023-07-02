«Фенербахче, «Вильярреал» и арабский клуб поборются за Ливаковича

Голкипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович стал объектом серьёзного интереса со стороны «Фенербахче», «Вильярреала» и неназванного арабского клуба, каждый из которых постарается выиграть гонку за игрока. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».
Ранее появилась информация, что «Фиорентина» предложила за 28-летнего вратаря сборной Хорватии € 6 млн, что не устроило руководство хорватского клуба. Однако, по информации источника, «фиалки» не делали официального предложения по игроку, потому итоговая борьба за игрока пойдёт между «Фенербахче», «Вильярреалом» и арабский клубом. «Динамо устроит сумма в районе € 12-13 млн плюс возможные бонусы. При этом в стане загребцев ожидают, что могут поступить и более серьёзные предложения.
В сезоне-2022/2023 на счету Ливаковича 38 матчей за загребское «Динамо» во всех турнирах. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.
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