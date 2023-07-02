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«Астон Вилла» в ближайшее время отправит «Роме» запрос по Ибаньесу

«Астон Вилла» в ближайшее время отправит «Роме» запрос по Ибаньесу
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Клуб английской Премьер-лиги «Астон Вилла» планирует отправить «Роме» официальный запрос по трансферу защитника Рожера Ибаньеса, которого римляне готовы продать не дешевле, чем € 25-30 млн, сообщает Corriere dello Sport.

Такая цена на игрока обусловлена тем, что его контракт действует ещё два года. Кроме того, 24-летний защитник начал получать вызовы в сборную Бразилии. Помимо «Астон Виллы», Ибаньесом интересовались и другие английские клубы — например, «Тоттенхэм».

Сейчас Ибаньес находится на родине. Неделю назад он женился на своей подруге Бруне Киснер, которая уже является матерью их двоих совместных детей. Футболист ждёт новостей о своём будущем.

24-летний бразилец, способный играть и в центре защиты, и справа, был куплен «Ромой» у «Аталанты» за € 9 млн после первоначального периода аренды летом 2021 года. В этом сезоне он провёл 48 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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