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Жорди Альба и Серхио Рамос скоро могут стать игроками «Интер Майами»

Жорди Альба и Серхио Рамос скоро могут стать игроками «Интер Майами»
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«Интер Майами» ведёт продвинутые переговоры с Жорди Альбой и Серхио Рамосом. Вскоре оба игрока могут перейти в клуб Дэвида Бекхэма, сообщает sport.es.

По информации источника, переговоры с Альбой находятся на одной из финальных стадий. Таким образом, испанский игрок может пополнить звёздный состав «Интер Майами» уже в ближайшее время, в рамках которого уже числится Серхио Бускетс, к которому также в скором времени должен присоединиться и Лионель Месси. Руководить командой будет старый знакомый бывших игроков «Барселоны» Херардо Мартино, работавший с каталонцами ранее.

Серхио Рамос также должен стать игроком команды в скором времени, несмотря на интерес к испанцу со стороны «Севильи».

Ранее «ПСЖ» объявил об уходе Рамоса, который выступал за клуб с 2021 года. В прошлом сезоне испанец принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу.

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