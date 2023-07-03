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«Интер» ведёт переговоры с «Монцей» по трансферу защитника Карлоса Аугусто

«Интер» ведёт переговоры с «Монцей» по трансферу защитника Карлоса Аугусто
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Миланский «Интер» по-прежнему заинтересован в приобретении левого защитника «Монцы» Карлоса Аугусто. В прошлую пятницу в Римини состоялся новый раунд переговоров между директорами двух клубов Джузеппе Мароттой и Адриано Галлиани, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

«Монца» финишировала на 11-м месте турнирной таблицы Серии А в прошлом сезоне. 24-летний бразильский защитник Карсло Аугусто провёл в чемпионате 35 матчей, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

За «Монцу» Карлос Аугусто выступает с 2020 года, присоединившись к команде, только завоевавшей право выступать в Серии B. Это его первый европейский клуб после перехода из «Коринтианса». В активе футболиста шесть матчей за сборную Бразилии U20.

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