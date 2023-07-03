Георгий Судаков вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Евро-2023 U21

Нападающий молодёжной сборной Украины Георгий Судаков стал единоличным лидером бомбардирской гонки на Евро-2023 U21. В активе форвард три точных удара.

Судаков оформил дубль в четвертьфинальном матче турнира с командой Франции, который завершился победой украинцев со счётом 3:1. В общей сложности на счету футболиста теперь три гола с начала чемпионата. Еще один мяч он провёл в ворота испанцев с пенальти в третьем туре группового этапа.

В полуфинале сборная Украины снова сыграет с Испанией, которая в субботу, 1 июля, оказалась сильнее Швейцарии (2:1). Вторую полуфинальную пару составили молодёжные сборные Израиля и Англии.

Отметим, что три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.