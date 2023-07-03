«Челси» готов заплатить за Виктора Осимхена более € 100 млн

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен представляет интерес для ряда топ-клубов Европы, включая «Челси». По информации Football London, синие готовы предложить неаполитанцам не менее € 100 млн.
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино уже добился подписания контрактов с Николасом Джексоном и Кристофером Нкунку этим летом, но лондонский клуб по-прежнему заинтересован в переходе Осимхена.
24-летний Осимхен перешёл в «Наполи» из «Лилля» в сентябре 2020 года за € 75 млн. В минувшем сезоне нигерийский нападающий забил 31 мяч и отдал три результативные передачи в 39 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде стать чемпионом страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.
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