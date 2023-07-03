Тренер «Фенербахче»: в России проведём три матча за восемь дней, проверим всех игроков

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал высказался об участии команды в предсезонном турнире в России.

«Что нам нужно сделать, так это хорошо работать и уважать друг друга. В России мы проведём 3 товарищеских матча за 8 дней. Это будет напряженно, мы проверим всех игроков», — приводит слова Картала Hurriyet.

Участниками футбольного турнира в этом году являются «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

Напомним, ранее «Зенит» обыграл «Нефтчи» в предсезонном турнире со счётом 3:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Турции «Фенербахче» финишировал на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 80 очков. Чемпионом турнира стал «Галатасарай», набрав 88 очков.