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«Галатасарай» согласовал контракт с российским игроком

«Галатасарай» согласовал контракт с российским игроком
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Российский футболист может переехать в турецкий «Галатасарай» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Серхат Улуерен, чемпион Турции договорился по контракту с одним из российских игроков. Кроме того, «Галатасарай» достиг соглашения и с бельгийским футболистом. Однако пока имена потенциальных новичков не сообщаются.

Ранее сообщалось об интересе «Галатасарая» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову и полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

Чалов — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне нападающий забил 24 гола в 41 матче и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года.

20-летний Захарян в сезоне-2022/2023 принял участие в 37 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, забив пять голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

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